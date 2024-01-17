Airbus отменил поставку самолетов Ирану

Airbus исключил из портфеля заказов соглашение о поставке 100 самолетов иранской авиакомпании Iran Air, следует из отчета компании за 2023 год.

В 2016 году с Ирана сняли часть санкций и он заключил с Airbus соглашение на поставку 100 самолетов. Среди них было 16 бортов A350-1000, 28 A330-900, десять A330-200, 32 A320neo, восемь A321 и шесть A320. Европейский производитель успел поставить флагманскому перевозчику страны два широкофюзеляжных лайнера А330-200, которые изначально были заказаны колумбийской компании Avianca, и один узкофюзеляжный A321, пишет FlightGlobal.

В 2015 году Тегеран заключил с «шестеркой» международных посредников, куда входят Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — соглашение, которое также называют «ядерной сделкой». В обмен на снятие санкций иранские власти пообещали свернуть свою ядерную программу. Тем не менее во время администрации Дональда Трампа США вышли из достигнутых договоренностей и усилили санкционное давление на Иран.

Контракт с Airbus на поставку 100 самолетов был заключен в конце 2016 и заморожен после возобновления санкций со стороны Вашингтона.