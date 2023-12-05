Airbus заявил о необходимости помощи ЕС для создания новых лайнеров

Глава Airbus заявил, что европейскому авиаконцерну может потребоваться господдержка для создания новых моделей самолетов. До 2021 года субсидии со стороны правительств были причиной торгового спора между ЕС и США

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Европейскому концерну Airbus может потребоваться государственная поддержка для программы создания новых самолетов на замену A320. Об этом объявил исполнительный директор Гийом Фори, передает The Financial Times.

По его словам, компания рассчитывает заменить A320 на новый узкофюзеляжный самолет, а также создать самолет меньшей дальности на водородном топливе к 2035 году. Пока еще ни одна из этих программ официально не запущена, их стоимость оценивается в миллиарды евро, отмечает издание.

«Нам нужно найти приемлемые механизмы стимулирования инвестиций частного сектора и разделения рисков с правительствами, чтобы поддержать проектирование и разработку новых авиационных программ, которые обеспечат декарбонизацию аэрокосмической отрасли», — подчеркнул он.

Глава Airbus заявил, что он привержен модели финансирования, в рамках которой европейские правительства предоставляют кредиты на строительство новых самолетов на условиях возврата при достижении определенного уровня заказов.

Он отметил, что такая модель, известная как возвратные инвестиции в запуск, создала «более тесное партнерство» между Airbus и европейскими правительствами.

Еще в 2004 году США выступили против финансирования разработок Airbus, защищая американского производителя Boeing от недобросовестной конкуренции. Вашингтон счел, что такое субсидирование привело к тому, что Boeing не смог договориться о продажах более чем 300 самолетов и потерял значительную долю на рынке.

В 2009 году было вынесено первое решение по этому спору в пользу США, а в 2019 году Всемирная торговая организация позволила Вашингтону повысить импортные пошлины на товары из ЕС на сумму до $7,5 млрд. Позднее ВТО позволила ЕС ввести аналогичные пошлины на сумму до $4 млрд.

Лишь в 2021 году сторонам удалось договориться, что в будущем выделение господдержки для Airbus и Boeing должно согласовываться и не должно наносить ущерб их конкурентам на рынке.