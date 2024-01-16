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Финансы ,  
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ЦБ поддержал поправки, дающие ему право ограничивать банкам выдачу ипотек

ЦБ: Центробанк поддерживает предоставление ему полномочий по ограничению ипотеки
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Банк России поддерживает законопроект, предоставляющий ему полномочия по установлению макропруденциальных лимитов (МПЛ) по ипотечным кредитам, сообщили РБК в пресс-службе Центробанка.

«Такой инструмент мог бы помочь ограничить практики предоставления рискованных ипотечных кредитов, по которым сейчас мы требуем от банков запасать больше капитала через механизм макропруденциальных надбавок», — сказали в пресс-службе.

Под МПЛ понимается максимальная допустимая доля отдельных видов кредитов в общем объеме кредитов соответствующего вида.

По мнению Банка России, установление МПЛ по рискованным кредитам, с одной стороны, ограничило бы предоставление таких кредитов, с другой, позволило бы снизить требования к капиталу банков.

В пресс-службе добавили, что опыт использования МПЛ в необеспеченном потребительском кредитовании свидетельствует о высокой эффективности этого инструмента.

ЦБ предложили наделить правом ограничивать банкам выдачу ипотеки
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Сегодня в Госдуму внесли законопроект с поправками в ст. 456 закона «О Центральном банке России», в котором предлагается наделить регулятор правом ограничивать банкам выдачу ипотечных кредитов, обеспеченных залогом.

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Цель предлагаемых изменений — «снижение закредитованности граждан и предотвращение накопления рисков кредитными организациями и МФО за счет ограничения возможности предоставления рискованных ипотечных кредитов».

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