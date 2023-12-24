В Петербурге задержали двух подростков, избивавших мигрантов на камеру

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

В Санкт-Петербурге полиция задержала двух 16-летних подростков, которые избивали дворников, записывая это на камеру, и выкладывали видеоролики с избиениями в интернет. Об этом сообщило управление МВД по Петербургу и Ленобласти в телеграм-канале.

«Они (подростки. — РБК) полностью изобличены в пяти нападениях, совершенных с 15 по 20 декабря, при этом все пострадавшие работают в коммунальной службе дворниками, две женщины и трое мужчин», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что четверо потерпевших — граждане государств ближнего зарубежья.

Ранее сотрудники регионального Центра по противодействию экстремизму обнаружили в интернете видео с нападениями на граждан, после этого были возбуждены уголовные дела по ст. 213 УК (хулиганство). Подростки были задержаны 23 декабря.

«Фонтанка» написала, что подозреваемые выкладывали видео с избиениями в телеграм-канал «Проект Разгром». По информации издания, подростки распыляли в лица дворников газовые баллончики, после чего избивали их. Пострадавшие — уроженцы Узбекистана и Таджикистана в возрасте от 42 до 53 лет.

«Проект Разгром» — название вымышленной анархической террористической организации из книги «Бойцовский клуб» Чака Паланика. В 1999 году режиссер Дэвид Финчер снял по книге одноименный фильм.

Дома у задержанных нашли два газовых баллончика и «пусковое трехзарядное устройство», на каждом из зарядов был нанесен символ свастики, уточнила «Фонтанка».