ЕС включил в список террористов политического лидера ХАМАС

Яхья Синвар (Фото: Ashraf Amra / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Европейский совет добавил к европейскому списку террористов политического лидера ХАМАС Яхью Синвара. Об этом говорится в сообщении на сайте Евросовета.

«Это решение является частью реакции Европейского союза на угрозу, исходящую от ХАМАС и его жестоких и неизбирательных террористических атак в Израиле 7 октября 2023 года», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что все средства и финансовые активы политического лидера ХАМАС в государствах — членах ЕС будут заморожены. Всем акторам в ЕС запрещено предоставлять ему средства и экономические ресурсы.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал решение Евросовета «справедливым и моральным».

ХАМАС 7 октября атаковал Израиль, начав военную операцию под названием «Буря Аль-Аксы». Страна подверглась массированному ракетному обстрелу, боевики проникли в приграничные города, убили сотни мирных жителей и взяли заложников. Израиль в ответ начал в секторе Газа операцию «Железные мечи».

В США, ЕС, Израиле и ряде других стран ХАМАС признан террористической организацией.