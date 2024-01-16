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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ЕС включил в список террористов политического лидера ХАМАС

Европейский совет включил в список террористов политического лидера ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Яхья Синвар
Яхья Синвар (Фото: Ashraf Amra / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Европейский совет добавил к европейскому списку террористов политического лидера ХАМАС Яхью Синвара. Об этом говорится в сообщении на сайте Евросовета.

«Это решение является частью реакции Европейского союза на угрозу, исходящую от ХАМАС и его жестоких и неизбирательных террористических атак в Израиле 7 октября 2023 года», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что все средства и финансовые активы политического лидера ХАМАС в государствах — членах ЕС будут заморожены. Всем акторам в ЕС запрещено предоставлять ему средства и экономические ресурсы.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал решение Евросовета «справедливым и моральным».

Война Израиля и ХАМАС. Онлайн
Политика

ХАМАС 7 октября атаковал Израиль, начав военную операцию под названием «Буря Аль-Аксы». Страна подверглась массированному ракетному обстрелу, боевики проникли в приграничные города, убили сотни мирных жителей и взяли заложников. Израиль в ответ начал в секторе Газа операцию «Железные мечи».

В США, ЕС, Израиле и ряде других стран ХАМАС признан террористической организацией.

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Теги
Совет ЕС ХАМАС палестино-израильский конфликт ЕС террористы
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