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Политика ,  
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Путин назначил новых послов в Габоне и Конго

Владимир Путин назначил новых послов в Габоне и Конго
Либревиль,&nbsp;Габон
Либревиль, Габон (Фото: Han Xu / XinHua / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении послов России в Габонской Республике и в Республике Конго. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Ильяс Искандаров стал чрезвычайным и полномочным российским послом в Конго. С 2020 года он был послом России в Габоне. На его место назначен Дмитрий Корепанов, который был начальником отдела в департаменте Африки МИД России. С 2012 года он имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

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В августе 2023 года в Габоне произошел государственный переворот. Насильственная смена власти случилась сразу после объявления итогов президентских выборов, на которых с результатом 64,26% был переизбран Али Бонго Ондимба. В 2009 году он стал преемником своего отца Омара Бонго, правившего страной на протяжении 42 лет.

Группа офицеров армии захватила президента Габона, поместив его под домашний арест. Главой государства на переходный период они назначили командующего Республиканской гвардией генерала Бриса Олиги Нгему.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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