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Политика ,  
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В Кремле сочли нереализуемой идею переноса столицы из Москвы в Иркутск

Песков: идея переноса столицы России в Иркутск в настоящее время нереализуема
Вид на Иркутск
Вид на Иркутск (Фото: Boyloso / Shutterstock)

Предложение о переносе столицы России из Москвы в Иркутск в современных условиях не имеет шансов на реализацию. Так эту идею прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что эта инициатива реализуема», — цитирует ТАСС ответ пресс-секретаря на вопрос журналиста.

Вопрос был вызван публикацией издания SakhaLife от 11 января 2024 года. Оно опубликовало письмо в общественную приемную президента Владимира Путина, которое направил кандидат исторических наук Афанасий Николаев.

Ученый выразил поддержку президента на предстоящих выборах и предложил включить в предвыборную программу пункт о переносе столицы России в Иркутск.

По мнению историка, этот шаг приведет к более сбалансированному развитию европейской и азиатской части России.

Кроме того, перенос столицы позволит повысить уровень безопасности военно-политического руководства России и «ускорит социально-экономическое развитие», поскольку приблизит центры принятия решений к странам Азиатско-Тихоокеанского региона, считает историк.

«Иркутск, с одной стороны, близок к географическому центру России Новосибирску, с другой стороны, близок к Байкалу, крупнейшему источнику пресной воды на планете Земля», — отметил Николаев и добавил, что Иркутск является «одним из центров легендарной доисторической Тартарии».

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Шойгу предложил построить в Сибири города-миллионники и перенести столицу
Политика
Сергей Шойгу

С идеей перенести столицу из Москвы ранее регулярно выступали различные общественные деятели и политики. В 2016 году к Дмитрию Медведеву, который тогда занимал кресло премьер-министра, обратился председатель совета директоров Института анализа политической инфраструктуры Евгений Туник. Он предложил перенести столицу в Севастополь.

В 2021 году министр обороны Сергей Шойгу предложил перенести столицу в Сибирь и построить за Уралом пять новых городов с населением до миллиона человек. Министр уточнил, что в Сибири надо построить три, а лучше пять крупных научно-промышленных, экономических центров с населением как минимум 300–500 тыс. человек.

В октябре 2022 года Владимир Путин заявил, что в переносе столицы нет необходимости. Выступая на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» он добавил, что «исторически и ментально центр России ассоциируется с Москвой». При этом глава государства согласился с тем, что проблема излишней централизации в России существует.

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