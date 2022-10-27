Путин: в переносе столицы из Москвы нет необходимости

Путин не увидел необходимости переноса столицы из Москвы

Фото: Андрей Любимов / РБК

В переносе столицы из Москвы нет необходимости, заявил Владимир Путин в ходе пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию вел РБК.

«Исторически и ментально центр России ассоциируется с Москвой», — отметил президент.

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Президент также добавил, что мэр Москвы Сергей Собянин приложил много усилий, чтобы жители и гости столицы чувствовали себя комфортно.

Тем не менее, Путин сказал, что проблемы излишней централизации в России существуют, и поддержал частичную децентрализацию.

Президент России принял участие в пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема форума в этом году — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

В начале 2022 года Москва стала третьей в рейтинге благосостояния городов мира по версии ООН. «Признание нашего города мировым лидером в качестве жизни и развитии инфраструктуры — это справедливая оценка огромных позитивных перемен, происходящих в Москве», — отметил мэр Сергей Собянин.

Год назад министр обороны Сергей Шойгу предлагал перенести столицу России в Сибирь.