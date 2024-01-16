Путин учредил почетное звание для работников местного самоуправления

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Reuters)

В России появилось новое почетное звание — «Заслуженный работник местного самоуправления». Указ президента Владимира Путина о его учреждении опубликован на сайте Кремля.

Президент также утвердил положение о новом почетном звании.

Оно присваивается за личные заслуги в обеспечении жизнедеятельности «населения муниципальных образований», в реализации отдельных государственных полномочий, переданных на муниципальный уровень, в развитии местного самоуправление или достижении «иных значимых результатов профессиональной деятельности».

В положении отмечено, что звание, как правило, будет присваиваться людям, которые проработали в органах местного самоуправления не менее 20 лет и были отмечены другими отраслевыми наградами или поощрениями.

Теперь список почетных званий в Российской Федерации насчитывает 69 позиций.

В августе 2023 года Путин подписал указ об учреждении почетного звания «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса».

Согласно положению о новом звании, заслуженным работником ОПК могут стать сотрудники организаций комплекса и иные граждане, которые обеспечивают выполнение государственной программы вооружения и гособоронзаказа, разрабатывают и реализуют политику в сфере ОПК, военно-технического обеспечения обороны России и ее безопасности.



Для этого они должны иметь заслуги в разработке или создании современных образцов вооружения или военной техники, выполнить производственные задания с опережением графика или участвовать в разработке мер, направленных «на обеспечение устойчивого инновационного развития» ОПК.