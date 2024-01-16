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Общество ,  
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В Греции зафиксировали землетрясение магнитудой 4.8

Фото: Belish / Shutterstock
Фото: Belish / Shutterstock

Землетрясение затронуло восточный Пелопоннес и некоторые районы греческой столицы. Его магнитуда составила 4.8, об этом пишет греческий портал Ekathimerini, со ссылкой на Национальную афинскую обсерваторию.

Эпицентр находится у города Леонидио в Аргосском заливе на северо-востоке Пелопоннеса на глубине 14,5 километра.

Первые толчки появились около 7 утра, за ним последовала серия более мелких подземных толчков примерно в том же районе.

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Фото:Kim Kyung-Hoon / Reuters

Сообщений о пострадавших не поступало.

Четыре дня назад Национальная обсерватория Афин сообщала о землетрясении, которое было зафиксировано у побережья острова Крит. Эпицентр находился в 92 км к юго-западу от населенного пункта Палеохора. Очаг залегал на глубине около 6 км.

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