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В России проиндексируют более 40 видов выплат

Минтруд: более 40 видов выплат проиндексируют на 7,4% с 1 февраля

Ряд различных выплат, субсидий и пособий планируют проиндексировать на 7,4% с 1 февраля, следует из проекта постановления правительства на портале нормативно-правовых актов.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что индексация коснется материнского капитала, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячной денежной выплаты ветеранам и др. Всего проиндексированы будут более 40 выплат. «Повышение затронет более 20 млн граждан — получателей господдержки», — отметил министр.

В Минтруде добавили, что коэффициент индексации выплат и пособий ежегодно устанавливают 1 февраля исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2024 году он составит 1,074.

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Фото:Maksim Konstantinov / Global Look Press

В 2022 году в силу вступил закон, согласно которому размер материнского капитала будет пересматриваться ежегодно 1 февраля и индексироваться по фактической, а не по прогнозируемой инфляции.

1 февраля 2023 года, согласно закону, в России увеличился размер материнского капитала, тогда его проиндексировали на уровень фактической инфляции — 11,9%.

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