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Нагиев подал заявку на регистрации своего имени в качестве бренда

«Ведомости»: Нагиев приступил к регистрации своего имени как бренда

Актер и шоумен Дмитрий Нагиев приступил к регистрации своего имени в качестве бренда, сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на заявку в Роспатент.

До этого у артиста не было собственных товарных знаков несмотря на то, что в 2023 году он выпустил коллекцию сумок и солнцезащитных очков в коллаборации с Julia Fom. В случае, если заявку Нагиева одобрят, он сможет выпускать под собственным брендом одежду, парфюмерию, косметику, ювелирные украшения и др.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Дмитрий Нагиев — актер театра и кино, ведущий телепрограмм и ток-шоу («Окна», «Голос», «Большие гонки» и др.), неоднократно был членом жюри на играх КВН.

В июне 2023 года артист приступил к работе над сериалом «Тень Чикатило». Восьмисерийный проект, основанный на реальных событиях, расскажет историю милиционера Попцова, сотрудника Ангарского ОВД, который решает, что общество нуждается в чистке от «человеческого мусора». Его роль исполнит Федор Лавров, сам Нагиев сыграет в сериале Чикатило.

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Дмитрий Нагиев бренды Роспатент
Дмитрий Нагиев фото

Дмитрий Нагиев

актер, ведущий, шоумен
4 апреля 1967 года
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