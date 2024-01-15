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Минобразования Украины сообщило о планах сократить число вузов

На Украине сократят число вузов из-за снижения числа выпускников школ
Фото: Serhii Hudak / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Serhii Hudak / Keystone Press Agency / Global Look Press

На Украине из-за резкого снижения числа выпускников школ сократят число высших учебных заведений, сообщил замминистра образования Михаил Винницкий, передает «Страна.ua».

По его словам, за последние 15 лет число выпускников сократилось почти вдвое: в 2008 году их число составляло 640 тыс. человек, а в 2023 году — 360 тыс.

«Дальнейшие прогнозы также неутешительны. <...> К 2033 году у нас будет примерно 300 тыс. выпускников», — сказал Винницкий. Основной причиной он назвал демографию.

По данным на 2008 год, в стране было 350 университетов, в каждом в среднем по 6,7 тыс. студентов. В 2021-м количество вузов сократилось до 300, а число студентов — до 3,4 тыс. Замминистра добавил, что данных за 2023 год пока нет, «но можно понять, что цифра еще меньше».

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Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил о планах провести «масштабную реформу высшего образования». По его словам, появится возможность учиться за счет льготных кредитов и государственных грантов, которые позволят полностью или частично покрыть расходы на обучение.

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