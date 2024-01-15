В Москве по программе реновации с начала ее работы возвели 304 дома

Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»

С момента запуска в Москве летом 2017 года программы реновации в ее рамках возвели и сдали в эксплуатацию 304 новостройки. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. В эти многоквартирные дома уже переехали или переезжают более 154 тыс. москвичей.

Далее, по словам вице-мэра, за время работы программы реновации снесено 351 здание из запланированных к расселению. Всего по городу отобрано 602 стартовые площадки для строительства около 10 млн кв. м нового жилья.

Важное новшество прошлого года — массовый характер приняло проектирование и возведение новостроек сразу на месте демонтированных хрущевок, что позволяет наращивать темпы реализации программы. Чтобы соответствовать ожиданиям москвичей от программы, городским властям следует сохранять нынешние высокие темпы работы, подчеркивает декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко. По его словам, опросы показывают, что как минимум 5% жителей столицы рассматривают программу реновации как способ улучшить свои условия проживания.

Утвержденная в августе 2017 года, программа реновации предполагает переселение около 1 млн жителей из 5175 домов и рассчитана до 2032-го.