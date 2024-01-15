 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

В Москве по программе реновации с начала ее работы возвели 304 дома

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»
Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»

С момента запуска в Москве летом 2017 года программы реновации в ее рамках возвели и сдали в эксплуатацию 304 новостройки. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. В эти многоквартирные дома уже переехали или переезжают более 154 тыс. москвичей.

Далее, по словам вице-мэра, за время работы программы реновации снесено 351 здание из запланированных к расселению. Всего по городу отобрано 602 стартовые площадки для строительства около 10 млн кв. м нового жилья.

Важное новшество прошлого года — массовый характер приняло проектирование и возведение новостроек сразу на месте демонтированных хрущевок, что позволяет наращивать темпы реализации программы. Чтобы соответствовать ожиданиям москвичей от программы, городским властям следует сохранять нынешние высокие темпы работы, подчеркивает декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко. По его словам, опросы показывают, что как минимум 5% жителей столицы рассматривают программу реновации как способ улучшить свои условия проживания.

Утвержденная в августе 2017 года, программа реновации предполагает переселение около 1 млн жителей из 5175 домов и рассчитана до 2032-го.

Теги
реновация статистика переселение Андрей Бочкарев Москва
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 96,07 (-0,68) Инвестиции, 17:37 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 87,68 (-0,46) Инвестиции, 17:37
Не в ущерб качеству: новостройки, которые будут готовы раньше срока РБК и ПИК, 17:47
Путин ввел главу РАН в состав Совета безопасности России Политика, 17:42
Судно у берегов Йемена подверглось ракетному удару Политика, 17:42
В Армении допустили запрет продажи «дочки» МТС инвестору с Кипра Бизнес, 17:31
CoinGecko: 58% криптовалют с 2014 года созданы мошенниками или «мертвы» Крипто, 17:30
Wildberries рассказала о страховании сгоревшего склада и товаров Бизнес, 17:22
В Мытищах загорелся склад автозапчастей Общество, 17:05
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Минобороны заявили об экспериментах над вирусом натуральной оспы в США Общество, 17:03
Бывший тренер «Зенита» и сборной России возглавил команду Кюрасао Спорт, 16:59
Юрия Соломина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве Общество, 16:51
«ВТБ Мои Инвестиции» спрогнозировали рост рынка акций в начале года Инвестиции, 16:50
Цены на газ в Европе упали до минимума с августа 2023 года Инвестиции, 16:35
В Москве по программе реновации с начала ее работы возвели 304 дома Город, 16:31
Более двух тысяч детей из Белгорода отправили на отдых из-за обстрелов Общество, 16:28