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Политика ,  
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Белоруссия отправила военных в Россию обучиться с учетом военной операции

Белоруссия отправила военных в Россию обучиться с учетом военной операции
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Белорусские военные отправились на обучение в Россию, сообщило Минобороны страны, которое опубликовало видео посадки военнослужащих в самолет.

В белорусском военном ведомстве добавили, что на занятиях «акцент будет сделан на опыт, приобретенный Вооруженными силами России в ходе ведения специальной военной операции». После обучения белорусские военные будут работать инструкторами по боевой подготовке для других подразделений.

Россия и Белоруссия будут создавать совместные центры боевой подготовки. Соответствующее соглашение в декабре 2023 года подписал президент России Владимир Путин. Среди основных задач таких центров — чтобы российские и белорусские военные обменивались опытом применения вооружения, военной и специальной техники, обучались практическим навыкам работы на образцах российского и белорусского оружия. Среди других целей также заявлена унификация боевой подготовки вооруженных сил.

Россия подписала соглашение с Белоруссией о центрах боевой подготовки
Политика
Военнослужащие после десантирования во время совместных белорусско-российских тактических учений

Теги
Белоруссия Россия военные обучение
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Россия подписала соглашение с Белоруссией о центрах боевой подготовки
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