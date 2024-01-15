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Военная операция на Украине ,  
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Обвиняемый во взятке глава Союза десантников после ранения прибыл на суд

Обвиняемый во взятках глава свердловского Союза десантников прибыл на суд
Сюжет
Военная операция на Украине
Евгений Тетерин
Евгений Тетерин (Фото: opso66.ru)

Председатель свердловского отделения Союза десантников России Евгений Тетерин вернулся после участия в боевых действиях на Украине и пришел на суд по делу об обвинении его в посредничестве при передаче взятки, пишет портал Е1.ru.

Тетерин прибыл на суд в Екатеринбурге 15 января. Как он сам заявил Е1.ru, свою вину он не признает.

Адвокат военного Дмитрий Бушухин рассказал, что Тетерин вернулся из зоны военной операции в декабре 2023 года. Там он получил ранение и поэтому сейчас находится в отпуске, уточнил Бушухин. Адвокат в разговоре с URA.ru добавил, что Тетерина признали негодным к военной службе, он может не вернуться на фронт.

В суде сообщили, что Тетерина наградили медалью за храбрость, также он получил звание старшего лейтенанта.

РБК обратился за комментарием к адвокату Дмитрию Бушухину.

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Общество
Евгений Тетерин

Евгений Тетерин — член Общественной палаты Свердловской области, председатель Свердловской региональной общественной организации содействия ветеранам боевых действий и военных конфликтов. Он участвовал в десятках боевых операций, награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», медалью министерства обороны «Участнику военной операции в Сирии».

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Осенью 2021 года Тетерина задержали по уголовному делу о посредничестве при передаче взятки (ст. 291.1 УК). Как писал «66.ru» со ссылкой на источники, дело связано с разработкой карьера под поселком Шабры. Кроме Тетерина, также были арестованы директор ООО «Урал Щебень» Вячеслав Иванов и руководитель шабровского карьера Ибад Гурбанов, который, как полагает следствие, передал деньги главе свердловского Союза десантников, уточнял «РБК-Екатеринбург». Сумма взятки составила 4,5 млн руб., отметил Е1.ru.

Обстоятельства уголовного дела касаются попытки снизить сумму налогового платежа для ООО ПК «Урал Щебень». По версии следствия, с помощью взятки Иванов и Гурбанов пытались повлиять на итоги налоговой проверки компании. Деньги предназначались для представителя одного из надзорных ведомств.

В декабре 2022 года находящийся под следствием Тетерин уехал в зону военной операции. Официальный представитель уполномоченного по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова объясняла, что в Донбассе Тетерин занимается возвращением из зоны боевых действий ошибочно мобилизованных многодетных отцов. Из-за нахождения главы свердловского Союза десантников в Донбассе суд несколько раз откладывал заседание.

Теги
десантник Свердловская область взятка военная служба новости
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