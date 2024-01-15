Обвиняемый во взятке глава Союза десантников после ранения прибыл на суд

Евгений Тетерин (Фото: opso66.ru)

Председатель свердловского отделения Союза десантников России Евгений Тетерин вернулся после участия в боевых действиях на Украине и пришел на суд по делу об обвинении его в посредничестве при передаче взятки, пишет портал Е1.ru.

Тетерин прибыл на суд в Екатеринбурге 15 января. Как он сам заявил Е1.ru, свою вину он не признает.

Адвокат военного Дмитрий Бушухин рассказал, что Тетерин вернулся из зоны военной операции в декабре 2023 года. Там он получил ранение и поэтому сейчас находится в отпуске, уточнил Бушухин. Адвокат в разговоре с URA.ru добавил, что Тетерина признали негодным к военной службе, он может не вернуться на фронт.

В суде сообщили, что Тетерина наградили медалью за храбрость, также он получил звание старшего лейтенанта.

РБК обратился за комментарием к адвокату Дмитрию Бушухину.

Евгений Тетерин — член Общественной палаты Свердловской области, председатель Свердловской региональной общественной организации содействия ветеранам боевых действий и военных конфликтов. Он участвовал в десятках боевых операций, награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», медалью министерства обороны «Участнику военной операции в Сирии».

Осенью 2021 года Тетерина задержали по уголовному делу о посредничестве при передаче взятки (ст. 291.1 УК). Как писал «66.ru» со ссылкой на источники, дело связано с разработкой карьера под поселком Шабры. Кроме Тетерина, также были арестованы директор ООО «Урал Щебень» Вячеслав Иванов и руководитель шабровского карьера Ибад Гурбанов, который, как полагает следствие, передал деньги главе свердловского Союза десантников, уточнял «РБК-Екатеринбург». Сумма взятки составила 4,5 млн руб., отметил Е1.ru.

Обстоятельства уголовного дела касаются попытки снизить сумму налогового платежа для ООО ПК «Урал Щебень». По версии следствия, с помощью взятки Иванов и Гурбанов пытались повлиять на итоги налоговой проверки компании. Деньги предназначались для представителя одного из надзорных ведомств.

В декабре 2022 года находящийся под следствием Тетерин уехал в зону военной операции. Официальный представитель уполномоченного по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова объясняла, что в Донбассе Тетерин занимается возвращением из зоны боевых действий ошибочно мобилизованных многодетных отцов. Из-за нахождения главы свердловского Союза десантников в Донбассе суд несколько раз откладывал заседание.