На Урале отпустили на спецоперацию обвиняемого во взятках десантника

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 85,9 (-0,02) Инвестиции, 16:27 Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 80,06 (+0,09) Инвестиции, 16:27
Роструд напомнил о длинных выходных в июне Общество, 18:35
Президент Польши подписал закон о комиссии по «российскому влиянию» Политика, 18:30
Рогов заявил о смене тактики ВСУ на запорожском направлении Политика, 18:28
Владелец «Википедии» подал в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру Технологии и медиа, 18:26
Глава «Цементум» — о зеленых технологиях и уходе иностранцев из отрасли Новая экономика, 18:21
Клуб Карпина продлил контракт с капитаном Спорт, 18:16
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:14
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Житель Шебекинского округа погиб от прилетевшего во двор его дома снаряда Политика, 18:13
Repubblica узнала о давлении на Зеленского для смягчения «формулы мира» Политика, 18:12
Матыцин пообещал найти «позитивное решение» скандала с биатлонистами Спорт, 18:12
Какие шансы дает предпринимателям новая ситуация в экономике Новая экономика, 18:11
Как новые телеком-сервисы меняют коммуникацию бизнеса с клиентами Тренды, 18:11
Снятый в космосе фильм «Вызов» уступил лидерство в прокате новой комедии Life, 18:09
Собянин рассказал о развитии и поддержке экосистемы инноваций в Москве Город, 18:07

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Военная операция на Украине ,  
0 

На Урале отпустили на спецоперацию обвиняемого во взятках десантника

Суд Екатеринбурга отпустил обвиняемого в коррупции главу Союза десантников на спецоперацию
Евгений Тетерин
Евгений Тетерин (Фото: Владислав Лоншаков / «Коммерсантъ»)

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга до 25 сентября отложил рассмотрение уголовного дела о коррупции в отношении главы свердловского отделения Союза десантников Евгения Тетерина в связи с его отправкой в зону специальной военной операции. Об этом «Коммерсантъ-Урал» рассказали в суде.

Это уже второй раз, когда рассмотрение этого дела откладывается из-за того, что Тетерин отправлется в зону боевых действий, — до этого его отпустили на три месяца в декабре прошлого года.

В зону спецоперации Тетерин отправился в ноябре 2022-го в качестве официального представителя уполномоченного по правам человека Свердловской области Татьяны Мерзляковой. Омбудсмен уточняла, что на Донбассе Тетерин занимается возвращением ошибочно мобилизованных многодетных отцов.

Евгений Тетерин — член Общественной палаты Свердловской области, председатель Свердловской региональной общественной организации содействия ветеранам боевых действий и военных конфликтов. Он участвовал в десятках боевых операций, награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», медалью Министерства обороны «Участнику военной операции в Сирии».

Он обвиняется в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК). Тетерина задержали в ноябре 2021 года. Как писал «66.ru» со ссылкой на источники, дело связано с разработкой карьера под поселком Шабры.

По данным источника уральского отделения «Коммерсанта», в нем также фигурируют директор ООО «Уралщебень» Вячеслав Иванов и руководитель «Шабровского карьера» Ибад Гурбанов. Последний, как считает следствие, передал Евгению Тетерину часть взятки, которая предназначалась сотруднику Федеральной налоговой службы.

Читайте на РБК Pro
Особенности налогообложения в странах СНГ: о чем нужно помнить
Экономика Германии в рецессии. Что это значит для еврозоны и ставок ЕЦБ
«Притворяюсь, что убегаю от зомби»: как создатель Reddit полюбил кардио
Как китайская Кремниевая долина извлекла пользу из противостояния с США
Теги
Екатеринбург Военная операция на Украине коррупция

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
Доцента МГУ Лобанова после обыска и задержания отпустили как свидетеля
Политика
Глава минздрава Коми решил отправиться в зону военной операции
Политика
Прилепин после покушения вернется в зону проведения спецоперации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter