На Урале отпустили на спецоперацию обвиняемого во взятках десантника

Евгений Тетерин (Фото: Владислав Лоншаков / «Коммерсантъ»)

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга до 25 сентября отложил рассмотрение уголовного дела о коррупции в отношении главы свердловского отделения Союза десантников Евгения Тетерина в связи с его отправкой в зону специальной военной операции. Об этом «Коммерсантъ-Урал» рассказали в суде.

Это уже второй раз, когда рассмотрение этого дела откладывается из-за того, что Тетерин отправлется в зону боевых действий, — до этого его отпустили на три месяца в декабре прошлого года.

В зону спецоперации Тетерин отправился в ноябре 2022-го в качестве официального представителя уполномоченного по правам человека Свердловской области Татьяны Мерзляковой. Омбудсмен уточняла, что на Донбассе Тетерин занимается возвращением ошибочно мобилизованных многодетных отцов.

Евгений Тетерин — член Общественной палаты Свердловской области, председатель Свердловской региональной общественной организации содействия ветеранам боевых действий и военных конфликтов. Он участвовал в десятках боевых операций, награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», медалью Министерства обороны «Участнику военной операции в Сирии».

Он обвиняется в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК). Тетерина задержали в ноябре 2021 года. Как писал «66.ru» со ссылкой на источники, дело связано с разработкой карьера под поселком Шабры.

По данным источника уральского отделения «Коммерсанта», в нем также фигурируют директор ООО «Уралщебень» Вячеслав Иванов и руководитель «Шабровского карьера» Ибад Гурбанов. Последний, как считает следствие, передал Евгению Тетерину часть взятки, которая предназначалась сотруднику Федеральной налоговой службы.