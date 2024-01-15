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Над Японией пролетел «огненный шар»

В небе над Японией пролетел «огненный шар»

Над Японией пролетел «огненный шар»
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В небе над Японией заметили «огненный шар», после его пролета жители слышали звук взрыва, сообщает телеканал NHK.

Объект появился в небе на несколько секунд. По оценке специалиста по астрономии из городского музея Хирацука в префектуре Канагава Даичи Фуджи, «огненный шар» пролетел в небе над Канагавой в сторону префектуры Нагано.

Падающая звезда пролетела в небе около 6:55 по местному времени (0:55 мск), пишет Asahi. Появление объекта после восхода солнца и сопровождавшие это громкие звуки свидетельствуют о том, что это, вероятно, был метеорит, считает Фуджи.

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В начале января жители Японии наблюдали метеорный поток Квадрантиды. По данным Национальной астрономической обсерватории Японии, пик явления приходился на вечер 4 января.

Теги
Япония метеорит болид
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