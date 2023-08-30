Снятый домофоном в Ангарске метеор оказался настоящим болидом. Видео

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Явление, снятое камерой домофона в Ангарске, — это падение космического тела, настоящего болида, а не простого метеора.

«Это типичный болид. Это не космический мусор. Это явное космическое тело, судя по скорости и по характеру сгорания. Скорее всего, это небольшой камешек, который вошел в атмосферу с высокой скоростью, нагрелся из-за трения о воздух и начал ярко светиться», — рассказал РБК директор Астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев.

По его словам, обычно вспышка яркости происходит на высоте примерно 23–25 км.

«Если вспомнить челябинский болид, он светился ярче всего на высоте 23 км. А поскольку видно по видеозаписи, что это достаточно низко было над горизонтом, это означает, что это происходило очень далеко от Ангарска. По моим оценкам, не меньше 200–300 км от Ангарска это происходило. Такие события очень с большого расстояния наблюдаются», — продолжил ученый.

Язев уточнил, что сейчас трудно сказать, сгорело ли тело полностью или какие-то его части могли достигнуть земли.

«Можно с высокой степенью вероятности утверждать следующее: если что-то и долетело до земли и не сгорело полностью — это камешек размером с кулак, с куриное яйцо. Но если это упало где-то в тайге в Восточной Сибири, то искать совершенно бессмысленно — не найти», — уточнил он.