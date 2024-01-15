МЧС: один горняк погиб при затоплении шахты «Заполярная» в Коми

Один горняк погиб при затоплении шахты в Коми

Фото: МЧС Республики Коми

В Воркуте в результате прорыва грунтовых вод частично затопило шахту «Заполярная», сообщило управление МЧС по Республике Коми в своем телеграм-канале.

Затопление произошло на глубине 600 м. Всего в шахте находились 60 человек, на аварийном участке работали трое. Один человек получил ушибы и перелом, его госпитализировали. Один горняк погиб, еще одного ищут.

Шахта «Заполярная» входит в состав ОАО «Воркутауголь». С весны 2022 года компанией владеет «Русская энергия» Романа Троценко, он купил актив у «Северстали» за 15 млрд руб. Горные работы в шахте ведутся на глубине до 855 м.

В начале марта 2020 года на шахте «Заполярная» произошел выброс метана без возгорания. В шахте находились 197 рабочих, из них 106 были на аварийном участке. На поверхность вывели 104 человека, еще двое погибли. После этого работу аварийного участка шахты приостановили.

В середине марта 2023 года печорское управление Ростехнадзора приостановило эксплуатацию горно-шахтного оборудования на «Заполярной» из-за нарушений требований промышленной безопасности. Ведомство выявило на вентиляционном стволе, служащим для спуска и подъема людей и грузов, неисправность стопоров, которые препятствуют произвольному скатыванию вагонеток. Также Ростехнадзор обнаружил дефекты семи ленточных конвейеров.