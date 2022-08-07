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Из-за ЧП на шахте «Воркутинская» в Коми госпитализировали восемь человек

Шахта &laquo;Воркутинская&raquo;
Шахта «Воркутинская» (Фото: Мария Плотникова / РИА Новости)

На шахте «Воркутинская» в Республике Коми в результате аварии госпитализировали восемь человек, еще четверых работников отправили домой с ушибами, сообщили РБК в пресс-службе компании «Воркутауголь», которая управляет выработкой.

«7 августа в 7:00 произошла экстренная остановка людской клети на шахте «Воркутинская». <...> В причине произошедшего сейчас разбираются специалисты. В настоящее время все работники шахты «Воркутинская» выведены на поверхность. Угрозы жизни и здоровью сотрудников нет», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Минздрава Коми РБК рассказали, что состояние попавших в воркутинскую больницу работников шахты оценивается как удовлетворительное, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

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Фото:МЧС России по Республике Коми

В начале марта 2020 года на шахте «Воркутинская» произошел выброс метана, в результате чего погибли двое человек, которые на тот момент были в забое, еще двое выжили. Из-за выброса метана сработала система защиты и отключилась электроэнергия. Всего во время происшествия на шахте находились 106 человек, 104 из которых вывели на поверхность.

Шахту «Воркутинская» открыли в 1973 году. Ее производственная мощность — 1,8 млн т угля в год, а промышленные запасы составляют около 40 млн т. Компания «Воркутауголь» входит в горнодобывающий дивизион ПАО «Северсталь».

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