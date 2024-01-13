Нетаньяху на 100-й день войны заявил о становлении на путь победы

Израиль продолжит войну с палестинским движением ХАМАС до победы, несмотря на Международный суд ООН в Гааге, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньху на пресс-конференции, которая прошла накануне 100-го дня боевых действий.

«Мы находимся на пути к победе и не остановимся, пока не добьемся победы», — цитирует Нетаньяху The Times of Israel. По его словам, обвинения ЮАР, переданные в Международный суд в Гааге, «не имеют вес», поскольку израильские военные защищают мирное население. «Никто нас не остановит», — подчеркнул премьер.

Речь идет об иске ЮАР о нарушении Конвенции ООН о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него. По данным южноафриканской страны, Израиль совершает геноцид в секторе Газа и не предпринимает никаких действий для наказания тех, кто занимается подстрекательством к нему.

В то же время в Хайфе тысячи демонстрантов вышли на протесты, требуя отставки премьера и досрочного проведения выборов. По информации The Times of Israel, протестующие движутся в Кейсарию — к частной резиденции премьера.

Власти Израиля с 7 октября 2023 года неоднократно заявляли, что война окончится лишь при условии уничтожения ХАМАС и освобождения заложников. Нетаньяху называл это «священной миссией».

В конце ноября 2023 года стороны заключили временное перемирие, в рамках которого Израилю удалось освободить часть захваченных людей в обмен на палестинских заключенных. 1 декабря израильские военные возобновили боевые действия в секторе Газа, так как ХАМАС нарушил условия прекращения огня.