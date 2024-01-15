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Выборы в США ,  
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Маск заявил, что доверяет кандидату в президенты США Вивеку Рамасвами

Илон Маск заявил, что доверяет кандидату в президенты США Вивеку Рамасвами
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Выборы в США

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что доверяет претенденту на выдвижение в президенты США от Республиканской партии Вивеку Рамасвами.

Блогер с ником TaraBull в соцсети X (ранее Twitter) выложила пост с вопросом: «Доверяете ли вы Вивеку Рамасвами?» Маск ответил: «Да».

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. В предвыборной гонке участвуют три независимых кандидата, столько же — от Демократической партии, в том числе действующий американский президент Джо Байден, и шесть политиков от Республиканской партии, включая Рамасвами и экс-президента Дональда Трампа. Окончательное решение, кого партии выдвинут в кандидаты в президенты, будет принято на праймериз.

Маск отказался голосовать за Байдена на выборах в 2024 году
Политика
Илон Маск

В ноябре Маск заявил, что не стал бы голосовать на выборах 2024 года за Байдена. На вопрос, недоволен ли он действующим президентом США, бизнесмен ответил: «Разве мы все не хотим, чтобы президентом стал нормальный человек?» При этом он уточнил, что под понятием «нормальный человек» подразумевает компетентность.

На вопрос о том, готов ли он поддержать кандидатуру Трампа, Маск сказал, что это «сложный выбор».

На данный момент, согласно данным медиакомпании RealClearPolitics, Вивек Рамасвами идет четвертым в опросах общественного мнения — его средний рейтинг составляет 4,3% — это ниже, чем у губернатора Флориды Рона Десантиса (10,7%), бывшей главы Южной Каролины и экс-постпреда США в ООН Никки Хейли (12%) и Трампа (61,4%).

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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