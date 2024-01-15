Умер актер из «Елок» Адылбек Атыхаев

Адылбек Атыкаев (Фото: bazelevs_official / Telegram)

Умер актер Адылбек Атыкаев, сыгравший в нескольких фильмах российской новогодней франшизы «Елки» режиссера Тимура Бекмамбетова. Об этом в телеграм-канале сообщила кинокомпания Bazelevs, в которой работал актер.

«12 января скончался Адылбек Атыхаев. <...> Пусть каждый из нас сохранит в сердце теплые воспоминания об Адыле. Cветлая ему память!», — говорится в сообщении.

Причину смерти в кинокомпании не уточнили.

В Bazelevs отметили, что актер работал в компании на протяжении 20 лет.

Атыхаев родился в 1966 году. В фильмах «Елки-2», «Елки-3» и «Елки-5» он исполнил роль дворника, работавшего на Красной площади.