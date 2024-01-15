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Умер актер из «Елок» Адылбек Атыхаев

Умер актер из «Елок» Адылбек Атыхаев
Адылбек Атыкаев
Адылбек Атыкаев (Фото: bazelevs_official / Telegram)

Умер актер Адылбек Атыкаев, сыгравший в нескольких фильмах российской новогодней франшизы «Елки» режиссера Тимура Бекмамбетова. Об этом в телеграм-канале сообщила кинокомпания Bazelevs, в которой работал актер.

«12 января скончался Адылбек Атыхаев. <...> Пусть каждый из нас сохранит в сердце теплые воспоминания об Адыле. Cветлая ему память!», — говорится в сообщении.

Причину смерти в кинокомпании не уточнили.

В Bazelevs отметили, что актер работал в компании на протяжении 20 лет.

Умер актер из «Глухаря», «Универа» и «Склифосовского» Петр Черняев
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Пётр Черняев в сериале &laquo;Московские тайны. Либерея&raquo;, 2019&nbsp;г.

Атыхаев родился в 1966 году. В фильмах «Елки-2», «Елки-3» и «Елки-5» он исполнил роль дворника, работавшего на Красной площади.

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актер кино некролог
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