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Путин отметил востребованность сотрудников СК в Донбассе

Путин поздравил сотрудников и ветеранов СК с Днем образования ведомства

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета с Днем образования ведомства, текст поздравления опубликовал СК в телеграм-канале.

«Вы находитесь на переднем крае борьбы с преступностью и коррупцией, твердо отстаиваете интересы государства, защищаете права и свободы граждан», — говорится в поздравлении президента.

Путин отметил, что на сегодняшний день профессиональные качества сотрудников ведомства востребованы «в решении ответственных задач, направленных на обеспечение законности и правопорядка в Донбассе и Новороссии».

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Поздравление также опубликовал глава СК Александр Бастрыкин. Он уточнил, что это 13-я годовщина образования ведомства.

«Благодаря работе следователей и криминалистов перед судом предстали фигуранты более 84 тыс. уголовных дел, а в ходе предварительного следствия удалось добиться возмещения ущерба, причиненного потерпевшим, на сумму более 95 млрд руб.», — сообщил Бастрыкин на своей странице в «ВКонтакте».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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