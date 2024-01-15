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Умер каскадер Захаренков из фильма с Джеки Чаном и Шварценеггером

Актер и каскадер Александр Захаренков умер на 39 году жизни от инсульта

Российский актер и каскадер Александр Захаренков скончался на 39-м году жизни после инсульта, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на президента Гильдии каскадеров режиссера Александра Иншакова.

«Да, Захаренков умер, у него был инсульт», — сказал Иншаков. Он отметил, что у каскадера перед этим не было продолжительных болезней. «Просто вовремя не установили проблему, и все это вылилось в отек мозга», — уточнил режиссер.

По информации портала «Кино-театр.ру», актера не стало 12 января.

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Александр Захаренков родился в 1985 году. В качестве каскадера он принимал участие в фильмах «Балканский рубеж», «Луч на повороте», «Я покажу тебе Москву» и сериалах «Псевдоним «Албанец», «СОБР», «Фантом», «Марго. Огненный крест», «Боец. Рождение легенды».

В 2014 году Захаренков исполнил эпизодическую роль в фильме «Чемпионы». В 2019 году снялся в фильме «Тайна печати дракона», в котором играли Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан.

Теги
актер каскадер некролог
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