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Умер каскадер и актер из «Улиц разбитых фонарей» Олег Василюк

Умер каскадер, постановщик трюков и актер из «Улиц разбитых фонарей» Олег Василюк
Олег Василюк
Олег Василюк (Фото: Анна Г. / kino-teatr.ru)

Умер каскадер, актер и постановщик трюков Олег Василюк, снимавшийся в сериале «Улицы разбитых фонарей». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на каскадера-постановщика Олега Корытина.

Причину смерти Василюка Корытин не называет.

Корытин с Василюком долгое время работали вместе как исполнители трюков. Они были знакомы с 1974 года.

В фильмографии Олега Василюка — «Трудно быть богом» Алексея Германа-старшего. Он также сыграл Тони Рэйни в фильме «Похищение скакуна», Колю в «Хлеб, золото, наган», Хантера в сериале «Остров сокровищ» 1982 года.

В качестве каскадера и постановщика трюков Василюк участвовал в «Звезде пленительного счастья», «Легенде о Тиле», «Труффальдино из Бергамо», «Д'Артаньяне и трех мушкетерах».

Теги
смерть каскадер актер
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