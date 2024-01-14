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Военная операция на Украине ,  
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Беглов заявил о гендерно нейтральных туалетах в школах на Украине

Губернатор Беглов заявил о гендерно нейтральных туалетах в школах на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Беглов (в центре)
Александр Беглов (в центре) (Фото: a_beglov / Telegram)

Бойцы, вернувшиеся с военной операции, видели в украинских школах Донбасса гендерно нейтральные туалеты, поэтому им не надо объяснять, за какие ценности идет борьба, сообщил в телеграм-канале губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Те, кто с автоматом в руках прошел украинизированную версию Донбасса, хорошо понимают, за что мы воюем. Этим ребятам, которые видели в школах туалеты, где вместо двух помещений — для девочек и для мальчиков, три помещения — для девочек, мальчиков и гендерно нейтральных, не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем», — написал Беглов.

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Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Губернатора раскритиковал в телеграм-канале депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский. В частности, он выразил сомнение в том, что в донбасских школах были такие туалеты, а также напомнил, что, «по данным Росстата, четверть россиян не имеют централизованной канализации».

Не согласилась с Бегловым и главный редактор информационного агентства «Регнум» Марина Ахмедова. Она рассказала, что утром 14 января была в госпитале «у раненых ребят», и эта поездка — одна из многих. Тем не менее на подобных встречах «с ней никто не разговаривает о гендерно нейтральных туалетах».

Теги
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Александр Беглов Санкт-Петербург туалеты гендерное равенство Военная операция на Украине
Александр Беглов фото

Александр Беглов

губернатор Санкт-Петербурга
19 мая 1956 года
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