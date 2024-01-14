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В Казани загорелась гостиница «Астория»

На юге Казани загорелся мини-отель «Астория»

В Казани загорелась гостиница «Астория»
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В мини-отеле «Астория» на улице Павлюхина в Приволжском районе Казани произошел пожар, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Татарстану.

«В 14.08 (мск) <...> поступило сообщение о горении кровли ресторана «Астория» по адресу: г. Казань, Приволжский район, ул. Павлюхина,112а», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что пожару присвоен третий ранг сложности, горение идет на мансардном этаже двухэтажного здания. В тушении огня задействованы 104 человека и 32 штуки техники, информации о пострадавших нет.

В 15:23 пожар локализовали.

Из-за возгорания в городе ограничили движение по улице Павлюхина на участке от улицы Газовая до улицы Даурская, сообщила казанская госавтоинспекция в телеграм-канале.

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Фото:Антон Ваганов / Reuters

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Мини-отель «Астория» с банкетным залом принадлежит ООО «Тур-отель», уточняет региональное издание 116.ru. За 2022 год гостиница принесла 87 млн руб. выручки, чистая прибыль составила 5,5 млн руб. В 2019 году МЧС провело в отеле плановую проверку и не выявило никаких нарушений.

Мини-отель — небольшая гостиница, в которой есть от 5 до 15 номеров. В таких отелях предоставляется меньше услуг, чем в обычных.

Теги
Казань пожары гостиница
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