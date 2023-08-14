На Сицилии зарыли аэропорт из-за очередного извержения Этны
Аэропорт второго по величине сицилийского города Катании приостановил отправку и прием авиарейсов из-за извержения вулкана Этна, сообщило итальянское информационное агентство ASNA.
В аэропорту ограничили вылет и прилет рейсов, воздушное пространство закрыто до 20:00 по местному времени (19:00 мск) из-за облака пепла. Ранее воздушное движение приостанавливали до 13:00 (12:00 мск).
Ограничения коснулись и дорожного транспорта — власти запретили передвигаться со скоростью выше 30 км/ч в течение следующих 48 часов.
Этна находится на восточном побережье острова, это самый активный вулкан в Европе. Извержение произошло накануне вечером, к середине дня 14 августа активность вулкана снизилась.
Аэропорт Катании находится примерно в 50 км к югу от Этны, его закрывали во время предыдущего извержения вулкана в мае.