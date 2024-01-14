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В Москве завершили строительство дублера Боровского шоссе, который соединил Внуковское поселение с районом Новопеределкино, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

«Помимо разгрузки крупной магистрали, трасса улучшит транспортную доступность станции «Новопеределкино» Солнцевской линии метро», — уточнил он. По словам Собянина, открыть движение по дублеру планируют до конца 2024 года.

Боровское шоссе начинается у пересечения с Мичуринским проспектом внутри МКАД и заканчивается в Наро-Фоминском районе. Дорога пролегает через ряд московских районов, в частности проспект Вернадского, Солнцево и Внуково.

О старте строительства дублера столичный стройкомплекс сообщил еще 29 июля 2019 года. Тогда дорогу планировали построить к 2022 году.

16 сентября 2023 года Собянин рассказал, что двухполосную дорогу длиной 1,6 км почти достроили. Дублер проходит от введенного в том же году в эксплуатацию участка магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и примыкает к дороге «город Московский — деревня Рассказовка». Он уточнил, что специалисты высаживают деревья и кустарники вокруг пути, осталось подключить наружное освещение и светофоры, нанести дорожную разметку.