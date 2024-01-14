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В Приморье начали поиск утащившего в лес двух собак медведя-шатуна

Минсельхоз: в Приморье ищут медведя-шатуна, который утащил в лес двух собак

В одном из северных районов Приморского края ищут медведя-шатуна, который утащил двух собак, сообщает региональный Минсельхоз.

Первый случай произошел 12 января, тогда медведь-шатун зашел на территорию населенного пункта, «задавил» собаку и спрятал ее в лесу. На следующий день инцидент повторился.

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Пресс-служба центра «Амурский тигр» уточнила, что нападения произошли в селе Таборово. Там назвали две причины пробуждения медведя: либо его потревожили в берлоге, либо из-за травмы или болезней он не смог набрать вес к зиме.

Поиски животного ведут сотрудники службы приморского охотнадзора при поддержке центра «Амурский тигр».

Медведи-шатуны — это бурые медведи, которые не ушли в спячку. Этот вид опасен, потому что животное, не успевшее накопить достаточно жира к зиме, продолжает бродить в поисках пищи.

Теги
Приморский край Медведь Минсельхоз
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