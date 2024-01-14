Минсельхоз: в Приморье ищут медведя-шатуна, который утащил в лес двух собак

В Приморье начали поиск утащившего в лес двух собак медведя-шатуна

В одном из северных районов Приморского края ищут медведя-шатуна, который утащил двух собак, сообщает региональный Минсельхоз.

Первый случай произошел 12 января, тогда медведь-шатун зашел на территорию населенного пункта, «задавил» собаку и спрятал ее в лесу. На следующий день инцидент повторился.

Пресс-служба центра «Амурский тигр» уточнила, что нападения произошли в селе Таборово. Там назвали две причины пробуждения медведя: либо его потревожили в берлоге, либо из-за травмы или болезней он не смог набрать вес к зиме.

Поиски животного ведут сотрудники службы приморского охотнадзора при поддержке центра «Амурский тигр».