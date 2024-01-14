В Приморье начали поиск утащившего в лес двух собак медведя-шатуна
В одном из северных районов Приморского края ищут медведя-шатуна, который утащил двух собак, сообщает региональный Минсельхоз.
Первый случай произошел 12 января, тогда медведь-шатун зашел на территорию населенного пункта, «задавил» собаку и спрятал ее в лесу. На следующий день инцидент повторился.
Пресс-служба центра «Амурский тигр» уточнила, что нападения произошли в селе Таборово. Там назвали две причины пробуждения медведя: либо его потревожили в берлоге, либо из-за травмы или болезней он не смог набрать вес к зиме.
Поиски животного ведут сотрудники службы приморского охотнадзора при поддержке центра «Амурский тигр».
Медведи-шатуны — это бурые медведи, которые не ушли в спячку. Этот вид опасен, потому что животное, не успевшее накопить достаточно жира к зиме, продолжает бродить в поисках пищи.