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Медведь гуляет по поселку на Курилах с телятами. Видео
Появились кадры с медведем, гуляющим с телятами по поселку на Курилах
Медведя заметили в поселке Рейдово на курильском острове Итуруп. Животное шло по проезжей части, за ним следовали телята
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