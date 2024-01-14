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В Китае выступили резко против посещения членами конгресса США Тайваня

Посол КНР: Китай выступает резко против посещения членами конгресса США Тайваня

Пекин выступает резко против посещения делегацией конгресса США Тайваня и любых официальных контактов американских властей с островом, заявил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

«Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Китай решительно выступает против того, чтобы США поддерживали какие-либо официальные контакты с Тайванем», — сказал он, призвав Соединенные Штаты соблюдать принцип «одного Китая».

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин назвала тайваньский вопрос «первой красной линией в китайско-американских отношениях, которую нельзя переступать».

МИД Китая назвал тайваньский вопрос внутренним делом страны
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Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин

Ранее спикер палаты представителей США от Республиканской партии Майк Джонсон сообщил, что делегация американских конгрессменов в мае 2024 года намерена вновь посетить Тайвань.

Китай считает Тайвань собственной провинцией. США с прошлого века официально признают суверенитет Китая над Тайванем, но предупреждают, что если Пекин решится на вариант захвата острова, то Вашингтон помешает этому.

Летом 2022 года делегация конгресса США во главе со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси приземлилась на Тайване. Конгрессвумен назвала главной целью визита американской делегации поддержку «яркой и динамичной» демократии Тайваня. Китай заявил, что этот визит нарушает принцип «одного Китая», отношения двух стран обострились.

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Китай Тайвань США Конгресс
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