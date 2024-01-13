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В Липецке 40 многоквартирных домов остались без отопления и горячей воды

В Липецке 40 многоквартирных домов остались без отопления из-за аварии
Фото: uvarkina_evgenia / Telegram
Фото: uvarkina_evgenia / Telegram

В Липецке произошла авария на сетях теплоснабжения, в результате без отопления и горячей воды остались 40 многоквартирных домов. Об этом сообщила глава города Евгения Уваркина в своем телеграм-канале.

По ее словам, на сетях теплоснабжения энергетической компании «Квадра» произошло два прорыва. «Ориентировочный срок отключения до 14 часов дня. Ситуацию держу на контроле», — написала Уваркина.

В «Квадре» сообщили, что под отключение горячей воды и отопления из-за аварии попали дома на 14 улицах в районе стадиона «Металлург». В компании заявили, что поврежденный участок трубопровода на улице Ворошилова будут ремонтировать ориентировочно до 15:00 по местному времени (совпадает с мск). По данным издания Gorod48, в общей сложности без отопления и горячей воды остались более 4 тыс. человек.

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Согласно прогнозу Гидрометцентра, температура воздуха в Липецке опустилась до минус 21 градуса. Ночью ожидается похолодание до минус 28 градусов.

10 января «Квадра» сообщила, что на участке теплосети на улице Меркулова, которая обеспечивает отоплением и горячей водой часть домов на пяти улицах, зафиксировали небольшую утечку. «Для того, чтобы избежать потенциального повреждения трубопровода <...> мы приняли решение провести срочный ремонт», — заявила компания. На время ремонта 11 января от теплоснабжения и подачи горячей воды отключили ряд домов на пяти улицах.

Председатель департамента ЖКХ администрации Липецка Ирина Вербецкая рассказала в эфире телерадиокомпании «Липецкое временя» 10 января, что с начала отопительного сезона от местных жителей поступило более 18 тыс. жалоб. Только за выходные 6 и 7 января горожане жаловались на качество услуг ЖКХ более 1 тыс. раз.

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Теги
Липецк теплоавария отопление горячая вода
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