Правительство продлило на полгода квоты на вывоз минеральных удобрений

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Правительство утвердило постановление о квотах на экспорт удобрений из России в период с 1 декабря текущего года по 31 мая следующего года, документ размещен на портале официальной информации.

«Установить с 1 декабря 2023 г. по 31 мая 2024 г. включительно количественное ограничение на вывоз за пределы РФ в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, минеральных удобрений в объеме 16 948 221 т», — говорится в тексте документа. Около 9,8 млн т из них составляет квота на азотные удобрения, 7,1 млн т — на сложные удобрения.

«Принятое решение направлено на поддержание достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке», — сообщили в пресс-службе правительства.

Квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию.

Аналогичные меры правительство принимало в мае 2023 года — тогда были установлены нетарифные ограничения, действующие с 1 июня по 30 ноября 2023 года.