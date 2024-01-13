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Военная операция на Украине ,  
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В Днепре прозвучали взрывы

В Днепре прозвучали взрывы, объявлена воздушная тревога
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Военная операция на Украине

В Днепре прозвучали взрывы, передают «Зеркало недели» и «Суспiльне». В Днепропетровской области, а также во всех восточных регионах Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных оповещательных ресурсов.

«Сигналы тревоги не игнорируем», — написал глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак в телеграм-канале.

В ночь на 13 января о звуках взрывах на окраинах Киева и работе средств противовоздушной обороны сообщал мэр украинской столицы Виталий Кличко. О работе ПВО также заявляли в администрации Киевской области.

До этого «Суспiльне» и «Зеркало недели» сообщали о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. «Страна.ua» писала также о взрывах в Сумской области.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Теги
Днепр Днепропетровская область Воздушная тревога взрывы
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