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Политика ,  
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В России трудоустроят 10 тыс. кенийцев

Власти Кении договорились о 10 тыс. рабочих мест для своих граждан в России
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Правительство Кении подписало соглашение с Россией, Сербией и Израилем о предоставлении рабочих мест для своих граждан, сообщил представитель государственной палаты страны Хусейн Мохамед в X (Twitter).

«Дополнительные возможности [для трудоустройства] появились после заключения двусторонних трудовых договоров:

  • Германия: 250 тыс. рабочих мест;
  • Израиль: 30 тыс. рабочих мест в сельском хозяйстве, из них 3 тыс. будут доступны к марту этого года;
  • Сербия: 20 тыс. рабочих мест в строительстве и сфере услуг;
  • Россия: 10 тыс. рабочих мест».

Представитель государственной палаты добавил, что президент Уильям Руто позиционирует Кению как страну для инвестиций, производства, торговли и туризма, поскольку она, по его мнению, является «конкурентоспособным источником профессиональной, квалифицированной и полуквалифицированной рабочей силы».

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29 мая 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в столицу Кении Найроби. Он встретился с политическим руководством страны. В предыдущий раз он посещал Кению в 2010 году.

Теги
Кения трудоустройство Россия
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