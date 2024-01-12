«НикВести»: под Николаевом старшина ВСУ застрелил офицера и покончил с собой

Под Николаевом старшина роты ВСУ расстрелял офицера и покончил с собой

Фото: Serhii Hudak / Keystone Press Agency / Global Look Press

В поселке Березнеговатое Николаевской области Украины старшина роты ВСУ застрелил заместителя командира роты и покончил с собой. Об этом сообщает издание «Никвести» со ссылкой на руководителя Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Андрея Клепова.

Инцидент, по его словам, произошел 7 января около 21:00 по местному времени (22:00 мск). Старшина роты как минимум шесть раз выстрелил в командира из своего автомата.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство»). Нацполиция Украины начала расследование, его контролирует прокуратура.

Как сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник, стрелявшему было 45 лет, он служил в стрелковом батальоне. Первый погибший занимал пост заместителя командира роты по морально-психологическому обеспечению, ему было 32 года, сказал собеседник издания.

Между мужчинами, по его данным, «произошел конфликт на почве личной неприязни», в ходе которого один из них открыл стрельбу из автомата АК-74. Почти сразу же после этого стрелок покончил с собой, добавил источник.

Как сообщил начальник службы по связям с общественностью 35-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Козачинский, чьи слова приводит «Суспiльне», инцидент произошел в одном из ее подразделений. Оба военнослужащих недавно присоединились к нему, так как были мобилизованы, сказал он.

Козачинский отметил, что мужчины находились в тылу и не принимали участия в боевых действиях. Один из них обеспечивал всем необходимым личный состав, другой занимался нравственно-психологическим обеспечением, уточнил он.