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Политика ,  
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Шойгу доложили о росте выпуска некоторых видов высокоточных ракет в 5 раз

КТРВ увеличила объем производства части высокоточных средств поражения впятеро
Сергей Шойгу (в центре)
Сергей Шойгу (в центре) (Фото: Минобороны России)

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) с начала специальной военной операции в пять раз увеличила объем выпуска отдельных видов высокоточных средств поражения.

Об этом глава КТРВ Борис Обносов доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, передает пресс-служба военного ведомства.

По словам Обносова, рост выпуска связан с расширением и модернизацией производства, увеличением численности персонала, повышением производительности труда и переходом к круглосуточной работе. Он добавил, что предприятие полностью выполнило гособоронзаказ за 2023 год.

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Корпорация разрабатывает и производит широкий спектр высокоточных вооружений, в том числе ракет различного назначения.

Кроме того, предприятие занимается гиперзвуковыми системами вооружения, комплексами стратегического и тактического авиационного высокоточного оружия классов «воздух — поверхность» и «воздух — воздух», а также унифицированными системами морского вооружения.

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"Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" Сергей Шойгу Подмосковье Борис Обносов Минобороны
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России
21 мая 1955 года
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