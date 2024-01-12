Шойгу доложили о росте выпуска некоторых видов высокоточных ракет в 5 раз

Сергей Шойгу (в центре) (Фото: Минобороны России)

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) с начала специальной военной операции в пять раз увеличила объем выпуска отдельных видов высокоточных средств поражения.

Об этом глава КТРВ Борис Обносов доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, передает пресс-служба военного ведомства.

По словам Обносова, рост выпуска связан с расширением и модернизацией производства, увеличением численности персонала, повышением производительности труда и переходом к круглосуточной работе. Он добавил, что предприятие полностью выполнило гособоронзаказ за 2023 год.

Корпорация разрабатывает и производит широкий спектр высокоточных вооружений, в том числе ракет различного назначения.

Кроме того, предприятие занимается гиперзвуковыми системами вооружения, комплексами стратегического и тактического авиационного высокоточного оружия классов «воздух — поверхность» и «воздух — воздух», а также унифицированными системами морского вооружения.