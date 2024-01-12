Полицейские в Екатеринбурге нашли мать, которая вывела сына без обуви на мороз

В Екатеринбурге нашли женщину, которая вывела сына без обуви на мороз

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Полицейские нашли женщину, которая в Екатеринбурге вывела ребенка на прогулку без обуви в сильный мороз. Об этом сообщил городской портал e1.ru со ссылкой на полицию.

В разговоре с изданием 31-летняя мать мальчика, которую зовут Анна, рассказала, что ее сын занимается хоккеем и поэтому с ним ничего не случится. Вместе с тем она сказала, что инциденту «нет оправдания».

«Он постоянно находится на ледовой арене, и там всегда прохладно, поэтому с ним ничего не случится. Но именно то, что было вчера, произошло впервые, такому нет оправдания. Я сама в этом виновата, и больше такого не повторится однозначно», — сказала она.

В УМВД по Екатеринбургу информационному агентству Ura.ru сообщили, что женщину вызвали на допрос.

Ситуацией заинтересовались и в Следственном комитете. Так, в региональном управлении СК заявили, что следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга проводит проверку «сообщения о нарушении прав несовершеннолетнего ребенка».

Вечером 11 января жители микрорайона Солнечный заметили женщину с ребенком и мопсом. Мальчик гулял по снегу без обуви в минус 25 градусов и плакал, сообщала «КП-Екатеринбург».

По словам прохожих, он говорил матери, что заболеет и умрет, а она спокойно отвечала, что только заболеет. Очевидица событий рассказала изданию, что женщина ругалась на мальчика из-за собаки, спрашивая, «для чего мы тебе ее подарили».

9 января глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело против блогера Сергея Косенко, опубликовавшего в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) видео, на котором бросает в снег младенца.

С просьбой завести уголовное дело против Косенко в СК обратилась глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Впоследствии блогер опубликовал видео, в котором заявил, что на самом деле бросил в сугроб не сына, а куклу. Позднее телеграм-канал Shot сообщил со ссылкой на адвоката Косенко, что врач осмотрел двухмесячного сына блогера и не нашел у него никаких травм. Вместе с тем он не смог объяснить, зачем вообще к ребенку приходил медик.