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Военная операция на Украине ,  
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В ДНР два медработника погибли из-за удара дрона по реанимобилю

Приходько: в ДНР дрон влетел в реанимобиль, два человека погибли
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В поселке Гольмовский Донецкой народной республики дрон влетел в реанимобиль, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

В результате удара погибли два человека — фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании, еще трое медработников ранены, написал он в телеграм-канале.

Пушилин сообщил о гибели двух мирных жителей в ДНР из-за обстрелов
Политика
Фото:Иван Ноябрев / ТАСС

Населенные пункты ДНР, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергаются обстрелам. Так, 6 января 2024 года в результате обстрела Горловки и Макеевки погибли два мирных жителя, еще девять человек получили ранения. Повреждения получили четыре дома, машина и два объекта гражданской инфраструктуры.

Теги
ДНР Горловка погибшие беспилотники
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