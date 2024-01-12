Приходько: в ДНР дрон влетел в реанимобиль, два человека погибли

В ДНР два медработника погибли из-за удара дрона по реанимобилю

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В поселке Гольмовский Донецкой народной республики дрон влетел в реанимобиль, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

В результате удара погибли два человека — фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании, еще трое медработников ранены, написал он в телеграм-канале.

Населенные пункты ДНР, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергаются обстрелам. Так, 6 января 2024 года в результате обстрела Горловки и Макеевки погибли два мирных жителя, еще девять человек получили ранения. Повреждения получили четыре дома, машина и два объекта гражданской инфраструктуры.