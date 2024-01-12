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Экс-главком НАТО рассказал о перезагрузке «арсенала демократии» США

Bloomberg: экс-главком НАТО рассказал о перезагрузке «арсенала демократии» США
Фото: Melissa Sue Gerrits / Getty Images
Фото: Melissa Sue Gerrits / Getty Images

В новом документе Пентагона изложен последовательный план по восстановлению оборонно-промышленной базы страны, которую в период Второй мировой войны назвали «арсеналом демократии». Об этом в колонке для Bloomberg сообщил экс-главком НАТО и адмирал Военно-морских сил США в отставке Джеймс Ставридис.

По его словам, новый документ продолжает Стратегию национальной обороны, предложенную в 2022 году. Его подготовила замминистра обороны США Кэтлин Хикс.

План создан в условиях «растущих угроз» со стороны Китая, гонки вооружений между Россией и Западом в военной операции на Украине, а также увеличения спроса на боеприпасы со стороны Израиля.

Стратегия направлена на борьбу с недостатками, которые есть у оборонно-промышленной базы США. Новый план, по словам Ставридиса, фокусируется на:

  • создании устойчивых цепочек поставок — в документе учитывается возможность выделения льгот и контрактов для создания и поддержания резервных производственных мощностей;
  • подготовке новых людей для работы в обороне и смежных областях, в том числе с искусственным интеллектом;
  • гибком приобретении — речь идет об ускорении процесса закупок;
  • экономическом сдерживании — кибербезопасности и работе с союзниками в международных организациях.

США в Стратегии нацобороны определили Россию как «острую угрозу»
Политика
Пентагон (Арлингтон, США)

Стратегию национальной обороны — 2022 Пентагон опубликовал в конце октября 2022 года. В нем Китай назвали «наиболее серьезным вызовом национальной безопасности» и «стратегическим конкурентом», а Россию «острой угрозой».

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В России неоднократно обвиняли США в вовлеченности в управление ВСУ и назвали Вашингтон участником конфликта на Украине. Кремль также критикует поставки оружия Киеву. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине.

Теги
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