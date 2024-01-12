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На тюменской трассе водитель врезался в оторвавшийся прицеп и погиб

На тюменской трассе частично ограничили движение из-за ДТП с одним погибшим
Фото: ГИБДД Тюменской области
Фото: ГИБДД Тюменской области

На трассе Тюмень — Омск у большегруза оторвало прицеп, погиб водитель встречного автомобиля, сообщила пресс-служба ГИБДД по региону. Из-за аварии частично ограничили движение по краю одной полосы.

ДТП произошло на 110-м км трассы Тюмень — Омск, под Заводоуковском. У перевозившего зерно «КАМАЗа» оторвало и выбросило на встречную полосу прицеп. С последним столкнулся автомобиль KIA Sportage, в результате погиб 35-летний водитель.

В Пензенской области в ДТП с минивэном и фурой погибли восемь человек
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Фото:УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Накануне, 11 января, на федеральной трассе М-5 «Урал» водитель микроавтобуса, который двигался в сторону Москвы, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo.

В результате погибли восемь человек, в том числе водитель, еще один пострадал. Все они находились в минивэне.

СК завел дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Теги
ДТП КАМАЗ погибший Тюмень
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