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Политика ,  
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Россия денонсировала соглашение об автомобильном сообщении с Украиной

Россия прекратила действие соглашения с Украиной об автомобильном сообщении

Россия прекратила действие соглашения с Украиной о международном автомобильном сообщении. Заявление российского МИДа по этому поводу размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ, подписанный в Киеве 21 марта 1995 года, перестал действовать 17 декабря 2023 года, говорится в сообщении МИД России.

В соглашении шла речь о «регулярных и нерегулярных перевозках пассажиров автобусами, включая туристов, а также перевозках грузов автотранспортными средствами», а также об условиях их осуществления.

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Фото:Brian Bahr / Getty Images

В октябре 2023 года Россия прекратила действие еще одного совместного с Украиной документа — соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с по развитию пунктов пропуска через российско-украинскую государственную границу. Документ был подписан в Донецке 18 октября 2011 года. В нем стороны договаривались о взаимодействии и сотрудничестве при предоставлении во временное пользование контрольным органам необходимых для осуществления совместного контроля в пункте пропуска через российско-украинскую госграницу зданий, помещений, сооружений, оборудования, устройств и технических средств контроля.

Теги
Украина денонсация соглашение автомобильное движение транспортное сообщение
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