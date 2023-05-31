Пётр Толстой назвал своим ужасным прегрешением стажировку дочери в США

Петр Толстой (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Вице-спикер Госдумы, единоросс Петр Толстой принес извинения за поездку своей дочери на стажировку в Соединенные Штаты, а также за то, что сам учился за границей. Заявление было сделано в программе «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1».

«Она там не училась. Она ездила на стажировку от школы. Их повезли на две недели. Она была в США. Это ужасное мое прегрешение», — сказал Толстой.

Заместитель председателя Думы далее признался, что почувствовал «глобальную вину», когда его стали осуждать за поездку ребенка в США. «Она съездила в Америку, простите меня, пожалуйста. Я сам получил второе высшее образование во Франции. И за это прошу прощения. Если это криминал — это ужасно тогда», — продолжил он.

При этом Толстой заверил, что его знакомые, которые жили или учились за границей, стали после этого сильнее любить Россию. «Самые ошпаренные патриоты — это те, кто там пожил», — заключил глава столичных единороссов.

В июне 2022 года Толстой предложил создать в России единое языковое пространство и запретить англицизмы. Так он отреагировал на публикацию руководителя фракции «Новые люди», основателя Faberlic Алексея Нечаева, который раскритиковал предложение депутатов запретить вывески на иностранных языках.



«Для того чтобы производство было отечественным, а не в офшорах, чтобы дети росли патриотами своей страны и получали достойное образование и, наконец, чтобы все без исключения граждане страны чувствовали себя дома, на своей Родине, нам необходимо создать единое языковое пространство», — ответил тогда депутат.



Для этого необходимо отказаться «от глупых заимствований и англицизмов». Политики, указал он, используют заимствованные слова, «маскируя отсутствие содержательных мыслей», а молодежь «уже и не знает русских синонимов — русская речь давно заместилась исковерканным английским».