Пётр Толстой назвал своим ужасным прегрешением стажировку дочери в США

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 86,5 (-0,01) Инвестиции, 16:29 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 80,99 (+0,31) Инвестиции, 16:29
Росстат впервые зафиксировал посткризисный отскок промышленности Экономика, 19:07
Минспорт после скандала нашел ставки оставшимся без зарплаты биатлонистам Спорт, 18:58
Глава комитета Думы по здоровью ушел с должности из-за поездок на фронт Политика, 18:56
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:55
Макрон заявил, что Путин «разбудил» НАТО «ударом тока» Политика, 18:35
Игры кончились. Nintendo закрыла доступ к российской версии своего сайта Life, 18:34
Волгоградец получил 8,5 лет за брошенный в ФСБ «коктейль Молотова» Политика, 18:29
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Командир батальона «Восток» заявил о крупном обстреле российских позиций Политика, 18:28
Вышел трейлер шестого сезона сериала «Черное зеркало» Life, 18:28
Федор Смолов продлил контракт с «Динамо» Спорт, 18:26
«Мечел» снизил добычу угля на 25% из-за проблем с логистикой Бизнес, 18:23
Решившая выступать за Францию россиянка вылетела с «Ролан Гаррос» Спорт, 18:22
Зурабишвили призвала принять Грузию в ЕС, чтобы «спасти ее от России» Политика, 18:17
На Бали запретили залезать на священные деревья и горы Общество, 18:17
Политика ,  
0 

Пётр Толстой назвал своим ужасным прегрешением стажировку дочери в США

Вице-спикер Думы Толстой: поездка дочери на стажировку в США — «ужасное мое прегрешение»
Петр Толстой
Петр Толстой (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Вице-спикер Госдумы, единоросс Петр Толстой принес извинения за поездку своей дочери на стажировку в Соединенные Штаты, а также за то, что сам учился за границей. Заявление было сделано в программе «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1».

«Она там не училась. Она ездила на стажировку от школы. Их повезли на две недели. Она была в США. Это ужасное мое прегрешение», — сказал Толстой.

Заместитель председателя Думы далее признался, что почувствовал «глобальную вину», когда его стали осуждать за поездку ребенка в США. «Она съездила в Америку, простите меня, пожалуйста. Я сам получил второе высшее образование во Франции. И за это прошу прощения. Если это криминал — это ужасно тогда», — продолжил он.

При этом Толстой заверил, что его знакомые, которые жили или учились за границей, стали после этого сильнее любить Россию. «Самые ошпаренные патриоты — это те, кто там пожил», — заключил глава столичных единороссов.

В июне 2022 года Толстой предложил создать в России единое языковое пространство и запретить англицизмы. Так он отреагировал на публикацию руководителя фракции «Новые люди», основателя Faberlic Алексея Нечаева, который раскритиковал предложение депутатов запретить вывески на иностранных языках.

«Для того чтобы производство было отечественным, а не в офшорах, чтобы дети росли патриотами своей страны и получали достойное образование и, наконец, чтобы все без исключения граждане страны чувствовали себя дома, на своей Родине, нам необходимо создать единое языковое пространство», — ответил тогда депутат.

Для этого необходимо отказаться «от глупых заимствований и англицизмов». Политики, указал он, используют заимствованные слова, «маскируя отсутствие содержательных мыслей», а молодежь «уже и не знает русских синонимов — русская речь давно заместилась исковерканным английским».

Авторы
Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Петр Толстой США стажировка Единая Россия Госдума Дети
Материалы по теме
Толстой предложил избавить Россию от англицизмов
Политика
Толстой оценил исключение «Войны и мира» из школьной программы на Украине
Политика
Петр Толстой возглавил московских единороссов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter