США потребовали освободить захваченный Ираном в Оманском заливе танкер

Фото: Daisuke Nimura / Reuters

США требуют от иранских властей освободить нефтяной танкер и его команду, которые были захвачены у берегов Омана, заявил заместитель руководителя пресс-службы американского Госдепартамента Ведант Пател на брифинге

«Иранское правительство должно немедленно освободить судно и его экипаж. Этот незаконный захват коммерческого судна — очередное действие Ирана, направленное на подрыв международной торговли», — сказал Пател.

Речь идет о танкере St. Nikolas, который был загружен 145 тыс. т нефти в иракской Басре и направлялся в Алиагу (город в Турции) через Суэцкий канал. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на британскую охранную компанию Ambrey и Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил, что вооруженные люди поднялись на борт судна недалеко от Омана, после чего танкер, следующий под флагом Маршалловых островов, направился в Иран в сторону порта Джаск. Позже иранское агентство Tasnim уточнило, что танкер был арестован ВМС Ирана.

В итоге была потеряна связь с судном, на борту которого находились 19 членов экипажа — 18 филиппинцев и один грек, заявила AFP греческая управляющая компания танкера Empire Navigation.

Этот же танкер, по информации сайта Tankertrackers.com, который отслеживает глобальные поставки нефти, ранее назывался Suez Rajan и был арестован правительством США за транспортировку подпадающей под санкции иранской нефти. По данным британской компании Ambrey, Минюст США конфисковал 1 млн барр. сырья.