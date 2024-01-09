Россиянка погибла на Филиппинах после падения машины со скалы

На Филиппинах российская туристка погибла после падения машины со скалы

Российская туристка погибла после падения автомобиля со скалы в море на юго-западе провинции Себу на Филиппинах, сообщило издание Cebu Daily News со ссылкой на полицию.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 8 января в 15:00 (10:00 мск). В результате аварии пострадали еще двое россиян, их госпитализировали. Очевидцы произошедшего уточнили, что машина выехала на встречную полосу, перевернулась и рухнула со скалы высотой приблизительно 61 м.

Погибшая — 43-летняя Ирина Акцехоба, пострадавшие — водитель автомобиля Юрий Самминский и второй пассажир Георгий Аксенов. Все трое ехали в сторону столицы провинции Себу. В отчете полиции уточнили, что россияне, по предварительной информации, находились в состоянии алкогольного опьянения, в машине нашли три бутылки пива.

РБК направил запрос в посольство России на Филиппинах.

16 января 2023 года автомобиль, везший группу туристов из России, упал в овраг в районе Булеленг острова Бали. В результате четырех пассажиров, включая водителя, госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Авария произошла из-за невнимательности водителя, который плохо знал местность.