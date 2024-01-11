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Политика ,  
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Посла Дании вызвали в МИД Грузии

МИД Грузии вызвал посла Дании Анне Тофт Соренсен
Анне Тофт Соренсен
Анне Тофт Соренсен (Фото: DKAmbGeorgia / X (ранее — Twitter))

Посла Дании Анне Тофт Соренсен вызвали в МИД Грузии. Об этом сообщает «Грузия Онлайн».

Ранее дипломат назвала экс-премьера Грузии и председателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили «олигархом, который сколотил свое состояние в 90-х годах в России».

Депутат правящей партии Бека Давитулиани призвал министерство вызвать дипломата и потребовать объяснений.

Как пишет «Sputnik Грузия», в посольстве Дании заявили, что отрывок из статьи Анне Тофт Соренсен вырван из контекста.

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Теги
Дания Грузия дипломат посол
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