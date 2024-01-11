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Посла Дании вызвали в МИД Грузии
МИД Грузии вызвал посла Дании Анне Тофт Соренсен
Анне Тофт Соренсен
Посла Дании Анне Тофт Соренсен вызвали в МИД Грузии. Об этом сообщает «Грузия Онлайн».
Ранее дипломат назвала экс-премьера Грузии и председателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили «олигархом, который сколотил свое состояние в 90-х годах в России».
Депутат правящей партии Бека Давитулиани призвал министерство вызвать дипломата и потребовать объяснений.
Как пишет «Sputnik Грузия», в посольстве Дании заявили, что отрывок из статьи Анне Тофт Соренсен вырван из контекста.
9 января президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию врагом своей страны.
«Нет ни одного знака оттуда, который указывал бы на то, что у России есть сознание или желание установить равноправные отношения со своими соседями», — сказала она.
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