Посла Дании вызвали в МИД Грузии

Анне Тофт Соренсен (Фото: DKAmbGeorgia / X (ранее — Twitter))

Посла Дании Анне Тофт Соренсен вызвали в МИД Грузии. Об этом сообщает «Грузия Онлайн».

Ранее дипломат назвала экс-премьера Грузии и председателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили «олигархом, который сколотил свое состояние в 90-х годах в России».

Депутат правящей партии Бека Давитулиани призвал министерство вызвать дипломата и потребовать объяснений.

Как пишет «Sputnik Грузия», в посольстве Дании заявили, что отрывок из статьи Анне Тофт Соренсен вырван из контекста.

9 января президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию врагом своей страны.

«Нет ни одного знака оттуда, который указывал бы на то, что у России есть сознание или желание установить равноправные отношения со своими соседями», — сказала она.