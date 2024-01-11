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На портале Кремля открыли сайт о заповедниках России

Пресс-служба Кремля открыла сайт о заповедниках России
Фото: nature.kremlin.ru
Фото: nature.kremlin.ru

В День заповедников и национальных парков на портале Кремля начал работу новый сайт, посвященный российским заповедникам. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram.

«По адресу nature.kremlin.ru доступны записи с фотоловушек, установленных в российских заповедниках и национальных парках, материалы, отснятые учеными и профессиональными фотографами, а также информация и новости о работе заповедников», — говорится в сообщении.

«Сайт — это еще один шаг вперед для того, чтобы познакомить людей, которые интересуются природой, с тем, что у нас происходит в этой сфере <...>. Я думаю, что будет интересно», — ответил президент Владимир Путин на вопрос журналистов о новом государственном веб-ресурсе.

Он добавил, что в России 13% всей территории находится под системой государственной защиты и что работа в этом направлении выведена на государственный уровень.

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Фото:ГУ МЧС по Карачаево-Черкесской Республике

Путин в сентябре 2023 года поблагодарил ученых, обеспечивающих безопасную жизнь амурского тигра, «хозяина амурской тайги».

День тигра на Дальнем Востоке отмечается в четвертое или последнее воскресенье сентября. Международный день тигра — праздник, установленный на Международном форуме по проблемам, связанным с сохранением тигров на Земле, в Санкт-Петербурге, отмечается 29 июля. Амурский тигр занесен в Красную книгу России.

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В сентябре 2019 года Путин назвал Камчатку самым красивым в мире местом. «Камчатка вообще, конечно, бриллиант наш, природный заповедник в целом, все там заповедное. Я ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка», — заявил тогда президент.

Теги
сайт сайт Кремля заповедники Владимир Путин
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